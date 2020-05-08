Ревда, Свердловская область, , 19:47 — REGNUM Власти Ревды (Свердловская область) вновь готовятся демонтировать памятник Ленину с главной площади, написал глава обкома КПРФ Александр Ивачёв в Facebook.

Ранее в местных СМИ отметили, что власти начали готовить площадку, куда отвезут демонтированный памятник.

«Ревдинские чиновники, как будто подражая украинским бандеровцам, показывают своё реальное отношение к великому подвигу советского народа в борьбе с фашизмом», — написал руководитель.

Отметим, что ранее мэр Ревды Ирина Тейшева пыталась оправдать снос памятника демократическими процедурами. Однако официальный вопрос областных властей показал, что 68% горожан настроены против демонтажа. А на последующем опросе властей обвинили в мобилизации школьников, и голосование остановили после возникшего скандала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько назвал действия по демонтажу памятника «недальновидными».

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