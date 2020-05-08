Тула, 8 мая 2020, 19:26 — REGNUM Электронные пропуска для въезда и выезда граждан на территорию и с территории Тульской области могут действовать до 30 июня — по крайней мере, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информация об ограничении движения на пропускном пункте
Информация об ограничении движения на пропускном пункте
Скриншот со страницы Яндекс.карты

Так, по информации сервиса в отношении пропускного пункта на въезде в село Яковлево на Старом Симферопольском шоссе, а также пропускного пункта на Симферопольском шоссе (трасса М2 Крым) возле Новой деревни (из Москвы) ограничения в целях снижения опасности распространения коронавируса действуют с 18 апреля до 23:59 30 июня.

Информация об ограничении движения на пропускном пункте
Информация об ограничении движения на пропускном пункте
Скриншот со страницы Яндекс.карты

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения по въезду и выезду с территории Тульской области введены с 09:00 30 апреля указом губернатора Алексея Дюмина, для того, чтобы покинуть регион или въехать в него, необходимо получить электронный пропуск с QR-кодом. Срок окончания ограничительных мер не указан.