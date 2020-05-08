Луга , Ленинградская область, , 19:28 — REGNUM В Лужском районе Ленинградской области следователи вместе с криминалистами, военнослужащими и членами поискового объединения «Витязь» обнаружили и эксгумировали останки погибших воинов Красной армии времен Великой Отечественной войны. Об этом 8 мая сообщает следственной управление СКР по Ленинградской области.

Захоронение было обнаружено во время поисковых работ.

Напомним, летом 1941 года красноармейцам и бойцам народного ополчения удалось на несколько недель остановить стремительное наступление немцев на Лужском оборонительном рубеже, простиравшемся от Финского залива до озера Ильмень. Сам город Луга был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками и стал тыловой базой группировки 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград.

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С первых же дней оккупации на территории Луги немцы устроили пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320» для советских военнопленных, который отличался очень жестоким режимом.

«Известно, что там содержались солдаты 41-го стрелкового корпуса, защищавшего Лужский оборонительный рубеж. Среди военнопленных немцы намеренно выявляли и проводили расстрелы комсостава, политработников и рядовых коммунистов, представителей советской власти», — пояснили в региональном управлении СКР.

В ходе проведенных поисковых мероприятий были обнаружены костные останки 134-х советских военнопленных, фрагменты военного обмундирования, обуви, личные вещи, монеты 1933−40 годов СССР, печать.

В настоящий момент по изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы, которые смогут помочь установить возраст, пол погибших и причины смерти. Кроме того, сотрудниками следственного управления изучаются архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения. Поиски новых захоронений продолжаются.