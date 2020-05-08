Челябинск, , 19:11 — REGNUM Руководитель торгово-развлекательного комплекса «Космос» в Челябинске получил предостережение прокуратуры после размещения фотографии лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Этому предшествовало проведение проверки, основанием для которой стали публикации СМИ о том, что в рамках проекта «Имена героев» на проект поступила история о якобы воевавшем ветеране с фотографией Гитлера. Всё это было опубликовано в социальных сетях. А затем пользователи заметили фотографию нацистского фюрера и стали выражать возмущение и негодование.

В тот же день пост был удалён. Руководство ТРК принесло публичные извинения, а ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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