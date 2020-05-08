Красногорск, , 19:07 — REGNUM Более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции было зарегистрировано с начала действия ограничений, введённых в связи с угрозой эпидемии коронавируса в Московской области. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности.

Нарушения были выявлены сотрудниками правоохранительных органов и органов государственной власти в ходе рейдов и с помощью системы «Безопасный регион».

На территории Московской области контроль за соблюдением ограничительных мер проводят сотрудники правоохранительных органов, а также региональный Госадмтехнадзор, минтранс Подмосковья, министерство сельского хозяйства и продовольствия, Государственная жилищная инспекция и ГКУ МО «Мособллес».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве не было обжаловано ни одного из 35 тысяч штрафов за нарушение режима самоизоляции.

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