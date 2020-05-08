Барнаул, , 19:07 — REGNUM Концерты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне проводят во дворах домов в Алтайском крае. Видео такого концерта опубликовало правительства Алтайского края в Instagram.

«Если ветеран не идёт на праздник, то праздник сам придёт к ветерану. В Алтайском крае начали проводить выездные «дворовые» концерты. Накануне первый из них дали для Анатолия Степановича Шевченко из Барнаула», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 и 9 мая пройдут ещё 15 таких же концертов во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

https://www.instagram.com/p/B_6yog0H3TY/

Ранее ИА REGNUM сообщало о концерте, который прошёл в Барнауле во дворе, где живёт ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Степанович Шевченко.

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