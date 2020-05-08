Ростов-на-Дону, , 19:02 — REGNUM Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта присоединились к всероссийскому патриотическому флешмобу «Флаги России. 9 мая», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции.

Участники команд «Молодежки ОНФ» размещают российский триколор на зданиях вузов, общеобразовательных учреждений, студенческих общежитий и других учреждений. Всего на Дону силами добровольцев будет развёрнуто 10 тыс. флагов.

ИА REGNUM отмечает, что участники команд «Молодежки ОНФ» по всей стране вывесят более 100 тыс. российских флагов. Триколор появился на окнах и балконах жилых домов, студенческих общежитиях, гостиницах, промышленных предприятиях, зданиях медучреждений.