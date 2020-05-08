Душанбе, , 18:58 — REGNUM В Таджикистане количество людей, у которых выявлен коронавирус, по официальным данным на 8 мая, возросло с 461 до 522 человек, сообщает госинформагентство «Ховар» со ссылкой на минздрав страны.

Больше всего случаев зафиксировано в столице — Душанбе (223) и Согдийской области (139). Также SARS-CoV-2 выявлен у 83 жителей районов республиканского подчинения, 59 жителей Хатлонской области и 13 — Горно-Бадахшанской автономной области.

За сутки зарегистрировано две смерти (всего — 14) с диагностированным COVID-19.

По данным ведомства, из медицинских учреждений выписано 420 человек, под наблюдением остаётся еще 4 тысячи 286 таджикистанцев.

Читайте также: Число выявленных носителей коронавируса в Таджикистане выросло до 461