Пенза, , 08:47 — REGNUM В Сосновоборском районе Пензенской области прокуратурой в ходе проверок выявлены нарушения необходимых противопожарных мер, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В частности, на территории рабочего поселка Сосновоборск и деревни Средняя Липовка отсутствовали площадки установки пожарных автомобилей и забора воды. В селе Индерка не имелась звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре. В селе Николо-Барнуки отсутствовали указатели к водонапорной башне. Прокурор района направил в суд четыре исковых заявления о понуждении администраций сельсоветов и рабочего поселка устранить выявленные нарушения.

Помимо этих нарушений представлены акты прокурорского реагирования в отношении 10 сельсоветов района, которые не провели очистку от мусора прилегающих к лесу территорий. Мусор нарушителями уже убран, произведена опашка населенных пунктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 30 марта объявили о пожароопасном сезоне, во время которого предусматривается полная готовность сил и средств пожаротушения.

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