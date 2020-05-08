Москва, , 18:48 — REGNUM Жителям Москвы все больше усложняют жизнь в период самоизоляции. Теперь мэрия рекомендовала пешеходам носить документ, подтверждающий их место проживания. Гражданам нужно быть предельно внимательными. Пока данных о том, что тех, кто не сможет подтвердить проживание в соседнем доме будут штрафовать, нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Однако «сотрудники полиции могут спросить, где вы проживаете, почему находитесь далеко от дома, потому что по условиям ограничений можно сходить только в близлежащий магазин, вынести мусор и погулять с собакой», заявил 8 мая «Интерфаксу» начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Если жена живёт у мужа или наоборот, то необходимо иметь при себе паспорт, а также копию или фотографию свидетельства о браке и паспорта супруга или супруги с адресом регистрации, — подтвердила ИА REGNUM член Совета Федерации от Москвы Инна Святенко. — Также данные о фактическом месте проживании нужно указать на портале mos.ru».

Стоит ещё раз отметить, что требования носят рекомендательный характер. Но, зная, как у нас принято исполнять указания (вспомним первые дни введения пропусков в Москве, которые запомнились очередями на входах в метро и на въездах в город), вспоминается фраза «кто предупреждён, тот вооружен».

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