Москва, , 18:44 — REGNUM Жителями Москвы не обжалован ни один из выписанных штрафов за нарушение режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщил 8 мая начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«За период распространения в Москве COVID-19 с помощью технических средств — камер фотовидеофиксации и приложения «Социальный мониторинг» — на нарушителей режима самоизоляции наложено 35 000 штрафов», — приводит его словам ТАСС.

Чиновник уточнил, что штрафы были выписаны жителям столицы, заражённым коронавирусом или больным ОРВИ, а также проживающим с ними лицам, которые «подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его».

«Ни один из этих штрафов обжалован не был, и ошибка при оформлении такого штрафа маловероятна», — отметил Данчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала апреля действуют штрафы для лиц, не соблюдающих карантин, в размере 4000 рублей. При повторном нарушении или нарушении с использованием личного транспорта штраф составляет 5000 рублей.

За неисполнение требований о временной приостановке работы объектов розничной торговли и организаций общественного питания предусмотрены штрафы в размере от 30 000 до 40 000 рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 200 000 до 300 000 рублей — для юридических лиц.

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