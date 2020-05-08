Екатеринбург, , 18:48 — REGNUM Ситуация с COVID-19 на Среднем Урале идёт по негативному сценарию. Об этом заявил главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских на брифинге.

По словам руководителя, наличествует большой рост заражаемости. Он происходит из-за несоблюдения режима «самоизоляции».

»К сожалению, ситуация развивается пока по негативному сценарию, особенно для крупных городов», — сказал Козловских.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе подтвердили еще 155 случаев выявления коронавируса. Всего зафиксировано 1584 случая.

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