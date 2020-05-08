Киев, , 18:37 — REGNUM В украинских следственных изоляторах (СИЗО) появились платные камеры с улучшенными бытовыми условиями, сообщил 8 мая министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

По его словам, первым таким изолятором стал Киевский СИЗО.

«Первым справился Киевский СИЗО — заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц», — написал Малюська.

Отличием от обычной камеры станет большая площадь, холодильник, телевизор и столовые приборы, а также «ремонт не столетней давности».

«Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями», — пояснил министр юстиции Украины.

Он заявил, что главной целью введения услуг по предоставлению платных камер является ликвидация коррупции, а за счёт средств, полученных за платные камеры, будет улучшено состояние камер бесплатных.

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