Москва, , 18:37 — REGNUM С 12 мая оформить цифровой пропуск для передвижения по Москве через SMS на номер 7377 станет невозможно. Об этом заявил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко, сообщает Интерфакс.

«Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал. Люди привыкли к форме на сайте, она больше дает информации», — сказал чиновник.

С 12 мая оформить пропуска для передвижения по городу можно будет только на сайте nedoma.mos.ru или по телефону +7 (495) 777-77-77 .

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы назвали причины отзыва цифровых пропусков