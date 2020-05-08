Кострома, , 18:36 — REGNUM В костромском парке Победы к 9 мая установили воинский мемориал с солдатским медальоном и колоколом, отлитым из гильз, найденных поисковиками в местах сражений. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Костромской области

В парке завершился первый этап благоустройства — рабочие облагородили его мемориальную часть. На территории установили триумфальную арку, фонтан, на аллеях разместили мемориальные книги с именами земляков — Героев Советского союза и Кавалеров ордена Славы. В центре парка появился памятный воинский мемориал с 240-килограммовым колоколом, на нём изображены лики святых и боевые ордена.

Фото: пресс-служба администрации Костромской области

На первый этап работ из бюджетов всех уровней выделили 38 миллионов рублей. Второй этап благоустройства парка Победы с исторической зоной и территориями для спорта и отдыха завершат до конца 2020 года. Церемония открытия парка пройдёт после снятия режима обязательной самоизоляции, ведённого в области с 1 апреля.