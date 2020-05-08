Геленджик, Краснодарский край, , 18:32 — REGNUM Известная актриса Анна Банщикова попала в центр скандала в Геленджике — её во время прогулки с дочерью пытались задержать казаки мобильных отрядов, контролирующих исполнение карантина в регионе.

Банщикова приехала в Геленджик до объявления карантина на съёмки сериала «Ищейка», который показывает Первый канал. Съёмки приостановили, но актриса решила вместе с маленькой дочкой остаться на курорте. Во время прогулки с ребёнком к актрисе подошли казаки отряда самоконтроля.

«Анна, возвращаясь из продуктового магазина с дочкой, присела на скамейку у дома, потому что ребенок устал и попросил попить воды. В этот момент к ней подошли люди в форме, которые были в нетрезвом и неадекватном состоянии. Это очевидно на видео, гуляющем в сети. Сотрудники правопорядка стали беспричинно угрожать и хамить актрисе, не имея ни малейшего повода. Отмечу, они не представлялись и не предъявляли никакие документы, хотя по закону обязаны это сделать», — цитирует «Комсомольская правда» директора актрисы Яна Трунцева.

В Кубанском казачьем войске также прокомментировали скандал, заявив, что актриса нарушила режим самоизоляции: «Актриса режим самоизоляции не соблюдала, находясь с ребенком в общественном месте. В связи с этим у нее был запрошен документ, удостоверяющий личность. Действующие в период карантина правила и ограничения распространяются на всех жителей и гостей края — независимо от их статуса и профессии».

В итоге, пишут «Кубанские новости», конфликт всё же удалось уладить: актриса признала свою неправоту, казак, с которым произошёл скандал, принес извинения актрисе.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин на территории Краснодарского края действует с 31 марта, в регионе жителям и гостям запрещено покидать дома или гостиницы, за лишь некоторым исключением.