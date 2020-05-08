Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 18:51 — REGNUM Петербургские мотоциклисты присоединились к волонтерам акции «Вам, родные» и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. К ним присоединился и корреспондент ИА REGNUM.

Мотоциклы
Мотоциклы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мотоциклисты в масках
Мотоциклисты в масках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гвоздики для ветертанов
Гвоздики для ветертанов
Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, с 6 по 9 мая волонтеры поздравляют с 75-летием Победы ветеранов, которые оказались в вынужденной самоизоляции из-за коронавирусной пандемии. В Петербурге добровольцы передают ветеранам подарочные продуктовые наборы: туда включены продукты и товары первой необходимости, лекарства и сладости к чаю, а также букет красных гвоздик. Сухофрукты тоже оказались в ряду особых пожеланий ветеранов.

Поздравительные открытки для ветеранов
Поздравительные открытки для ветеранов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Волонтер фонда Русь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа волонтеров фонда Русь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Дарья Драй © ИА REGNUM
Красные гвоздики в руках волонтера
Красные гвоздики в руках волонтера
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа волонтеров фонда Русь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Работа волонтеров фонда Русь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Подарочный набор для ветеранов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Подарочный набор для ветеранов
Подарочный набор для ветеранов
Дарья Драй © ИА REGNUM

К акции решил присоединиться мотоклуб Old Heads MC. 8 мая мотоциклисты получили адреса и отправились передавать поздравления.

Мотоциклисты с букетами из гвоздик для ветеранов
Мотоциклисты с букетами из гвоздик для ветеранов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мотоциклист МК Old Heads МС, участвующие в акции Вам, родные
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мотоциклист МК Old Heads МС, участвующие в акции Вам, родные
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гвоздике на мотоцикле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка-мотоциклистка в маске
Поздравление ветерана с Днем Победы
Девушка-мотоциклистка в маске
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поздравление ветерана с Днем Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы каждой год занимаемся такого рода деятельностью. Каждый год поздравляем ветеранов, участвуем в мероприятиях, посвящённых Дню Победы, великому празднику, святому для нас празднику. В этом году мы хотим быть максимально ближе к нашим ветеранам, потому что мы понимаем, насколько им сейчас тяжело находиться в условиях самоизоляции. Поэтому, конечно, такая акция, проводимая городом, не могла пройти мимо нас», — заявил президент мотоклуба Old Heads МС, вице-президент ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Михаил Некрасов.

Поздравление ветерана с Днем Победы
Поздравление ветерана с Днем Победы
Поздравление ветерана с Днем Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поздравление ветерана с Днем Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM

Он уточнил, что все участники акции соблюдают необходимые меры предосторожности, имеют средства индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию.

Некоторые ветераны в силу преклонного возраста не сумели выйти за подарком сами, наборы получали их родственники. Кое-кого не оказалось дома — отправились пережидать эпидемию на дачу.

Работа волонтеров фонда Русь
Работа волонтеров фонда Русь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поздравительные открытки в руке волонтера
Поздравительные открытки в руке волонтера
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мотоциклисты МК Old Heads МС, участвующие в акции Вам, родные
Мотоциклисты МК Old Heads МС, участвующие в акции Вам, родные
Мотоциклисты МК Old Heads МС, участвующие в акции Вам, родные
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мотоциклисты МК Old Heads МС, участвующие в акции Вам, родные
Дарья Драй © ИА REGNUM

Но были и те, кто лично захотел поблагодарить мотоциклистов за подарок. Например, 95-летняя ветеран Великой Отечественной войны Анна Иванова. Она, несмотря на потерянное зрение, вышла на порог своей квартиры и трогательно поблагодарила за оказанное внимание.

Квартира ветерана
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поздравление ветерана с Днем Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста
Дарья Драй © ИА REGNUM
95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста
95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста
Дарья Драй © ИА REGNUM
95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста
95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста
95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста
Дарья Драй © ИА REGNUM
95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Спасибо, что не забыли про меня в такой день. Я всю войну в Ленинграде прожила», — сказала она.