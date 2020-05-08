8 мая 2020 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Петербургские мотоциклисты присоединились к волонтерам акции «Вам, родные» и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. К ним присоединился и корреспондент ИА REGNUM.

Мотоциклы Дарья Драй © ИА REGNUM

Мотоциклисты в масках Дарья Драй © ИА REGNUM

Гвоздики для ветертанов Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, с 6 по 9 мая волонтеры поздравляют с 75-летием Победы ветеранов, которые оказались в вынужденной самоизоляции из-за коронавирусной пандемии. В Петербурге добровольцы передают ветеранам подарочные продуктовые наборы: туда включены продукты и товары первой необходимости, лекарства и сладости к чаю, а также букет красных гвоздик. Сухофрукты тоже оказались в ряду особых пожеланий ветеранов.

Поздравительные открытки для ветеранов Дарья Драй © ИА REGNUM

Красные гвоздики в руках волонтера Дарья Драй © ИА REGNUM

Подарочный набор для ветеранов Дарья Драй © ИА REGNUM

К акции решил присоединиться мотоклуб Old Heads MC. 8 мая мотоциклисты получили адреса и отправились передавать поздравления.

Мотоциклисты с букетами из гвоздик для ветеранов Дарья Драй © ИА REGNUM

Девушка-мотоциклистка в маске Дарья Драй © ИА REGNUM Поздравление ветерана с Днем Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы каждой год занимаемся такого рода деятельностью. Каждый год поздравляем ветеранов, участвуем в мероприятиях, посвящённых Дню Победы, великому празднику, святому для нас празднику. В этом году мы хотим быть максимально ближе к нашим ветеранам, потому что мы понимаем, насколько им сейчас тяжело находиться в условиях самоизоляции. Поэтому, конечно, такая акция, проводимая городом, не могла пройти мимо нас», — заявил президент мотоклуба Old Heads МС, вице-президент ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Михаил Некрасов.

Поздравление ветерана с Днем Победы Дарья Драй © ИА REGNUM Поздравление ветерана с Днем Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Он уточнил, что все участники акции соблюдают необходимые меры предосторожности, имеют средства индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию.

Некоторые ветераны в силу преклонного возраста не сумели выйти за подарком сами, наборы получали их родственники. Кое-кого не оказалось дома — отправились пережидать эпидемию на дачу.

Работа волонтеров фонда Русь Дарья Драй © ИА REGNUM

Поздравительные открытки в руке волонтера Дарья Драй © ИА REGNUM

Мотоциклисты МК Old Heads МС, участвующие в акции Вам, родные Дарья Драй © ИА REGNUM Мотоциклисты МК Old Heads МС, участвующие в акции Вам, родные Дарья Драй © ИА REGNUM

Но были и те, кто лично захотел поблагодарить мотоциклистов за подарок. Например, 95-летняя ветеран Великой Отечественной войны Анна Иванова. Она, несмотря на потерянное зрение, вышла на порог своей квартиры и трогательно поблагодарила за оказанное внимание.

95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста Дарья Драй © ИА REGNUM

95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста Дарья Драй © ИА REGNUM 95-летний ветеран Анна Ивановна встречает мотоциклиста Дарья Драй © ИА REGNUM

«Спасибо, что не забыли про меня в такой день. Я всю войну в Ленинграде прожила», — сказала она.