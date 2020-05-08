Кемерово, , 18:20 — REGNUM Документальный фильм «Дух Победы» о героях Великой Отечественной войны сняла кемеровская компания АО «Стройсервис». Видео опубликовано в Instagram.

В фильме сотрудники компании рассказывают о своих дедах, которые воевали с нацистами, а также о тружениках тыла.

«Семейные хроники о том, как трофейный плащ спас жизнь офицеру Красной армии, почему сына ветерана назвали в честь погибшего друга-эстонца и как родственники узнали о высшей военной награде своего павшего в боях дедушки», — говорится в комментарии к фильму.

Отмечается, что в основу фильма легли сотни историй.

https://www.instagram.com/tv/B_4qQetnRUS/

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