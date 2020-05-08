Москва, , 18:18 — REGNUM Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве. Об этом сегодня, 8 мая, сообщил журналистам его адвокат Сергей Бадамшин.

Напомним, что накануне у Воронцова прошел обыск, после которого его задержали. Далее ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 163 УК РФ.

По версии следствия, Воронцов вместе со своими подельниками вымогал денежные средства у бывшего сотрудника МВД за непубликацию его интимной фотографии. Следствие также проверяет Воронцова на причастность к нескольким криминальным эпизодам.

Свою вину Воронцов отрицает.