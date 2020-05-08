Москва, , 18:13 — REGNUM Около 15 тысяч российских граждан, не имеющих возможности вернуться из-за рубежа из-за пандемии коронавируса, получают материальную помощь от правительства. Об этом сообщила на брифинге 8 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В общей сложности на эти цели выделен миллиард рублей. Производятся выплаты, которые охватывают почти 15 тысяч человек», — сказала Захарова.

Напомним, в рамках мер по противодействию распространению коронавируса России с конца марта полностью приостановил регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В настоящее время выполняются только специальные авиарейсы для вывоза российских граждан.

По решению правительства МИД были выделены средства на оплату проживания за рубежом граждан, которые пока не могут вернуться на родину.