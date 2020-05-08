Москва, , 18:08 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рассказала, что до тех пор, пока коронавирус SARS-CoV-2 не «уйдет», или же против него не будет разработана эффективная вакцина, обществу придется следовать определенным правилам поведения. Об этом Попова заявила сегодня, 8 мая, в рамках совещания внутрифракционной группы фракции «Единая Россия».

По словам Поповой, по всей видимости, человечеству не удастся избавиться от нового коронавируса полностью. Она отметила, что специалисты это поняли давно и теперь выстраивают исходя из этого свою тактику и стратегию.

«Мы должны изменить свои правила вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что на сегодняшний день такая ситуация неизбежна, и многие страны с этим уже столкнулись. Правила своей жизни придется менять всем.

Также Попова подчеркнула, что сейчас идет разработка специальных методических рекомендаций для различных отраслей с учетом изменений эпидемиологической ситуации по коронавирусу.