Екатеринбург, , 18:05 — REGNUM В Екатеринбурге учащиеся детских школ искусств исполнили песню «Смуглянка». Всего в исполнении приняли участие почти 100 человек.

Видео размещено в социальной сети «ВКонтакте». Известную песню о Великой Отечественной войне пели в дистанционном формате. Солировал Сергей Коноплёв, представлявший академический хор УрФУ.

Песня «Смуглянка» была исполнена в рамках проекта «Мы внуки твои, Победа», который подготовило управление культуры Екатеринбурга. Проект приурочен к 75-летию Победы.