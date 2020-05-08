Париж, , 17:49 — REGNUM Около десяти млн медицинских масок раздадут пассажирам в общественном транспорте во Франции. Об этом 8 мая сообщил журналистам в ходе пресс-конференции глава МВД страны Кристоф Кастанер.

В распоряжение операторов общественного транспорта поступят десять миллионов масок для раздачи гражданам. Только в парижском регионе предполагается распространить 4,4 млн масок.

Распространение медицинских масок начнётся с 11 мая. Целью мероприятия является снабжение защитными масками каждого жителя Франции. Начиная с 11 мая ношение масок в общественном транспорте во Франции станет обязательным и за невыполнение этого предписания штраф будет составлять 135 евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции не будет продления режима самоизоляции после 11 мая.

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