Симферополь, 8 мая 2020, 17:51 — REGNUM Спрос крымчан на защитные медицинские маски на данный момент снизился. Об этом 8 мая сообщила на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне введения масочного режима в Крыму жители полуострова негодуют в соцсетях по поводу нехватки масок в аптеках республики и высоких цен на них.
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