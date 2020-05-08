Симферополь, , 17:51 — REGNUM Спрос крымчан на защитные медицинские маски на данный момент снизился. Об этом 8 мая сообщила на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«По данным аптечной сети «Крым-Фармация», проблем сегодня с закупками масок нет. Спрос на маски в аптечной сети значительно упал, в день продаётся не более 5−6 тысяч масок», — отметила Романовская.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне введения масочного режима в Крыму жители полуострова негодуют в соцсетях по поводу нехватки масок в аптеках республики и высоких цен на них.

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