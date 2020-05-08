Кострома, , 17:45 — REGNUM После окончания пандемии коронавируса у костромичей обострятся психологические проблемы. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сделал главный врач Костромской областной психиатрической больницы Игорь Ювенский. Возможен рост числа нарушений психики, депрессий, увеличение числа суицидов. Всё это — закономерные последствия социальных потрясений, происходящих в обществе.

Депрессия

«Мы увидим рост нарушений психики, пограничных расстройств, депрессии спустя какое-то время. Есть такое понятие как посттравматическое стрессовое расстройство, которое возникает после войн, катастроф. Как правило, это происходит спустя несколько недель или месяцев, как разрешается кризисная ситуация. То, что было сокрыто, вырывается. Сейчас количество обращений за психиатрической помощью снизилось. Так всегда бывает — сейчас война, а во время войны некоторое болезни отступают на второй план», — сказал Игорь Ювенский.

Костромичи боятся не коронавируса, а экономических последствий пандемии. Причём тревожатся по этому поводу граждане трудоспособного возраста, у которых были большие планы на жизнь. Непросто приходится и семейным парам — находиться друг с другом 24 часа в сутки — задача не из лёгких.

«У людей с пограничными психическими патологиями, которые обращаются к нам, тема коронавирусной инфекции мало звучит в переживаниях. Больше люди обеспокоены тем, что окажутся в тяжёлом материальном положении. Это рост внутрисемейной напряжённости. В тесном контакте такая напряженность естественно нарастает, особенно когда люди не очень близки… Люди должны состояться, они строили планы, карьеру, и вдруг возникают обстоятельства непреодолимой силы. У них как бы еще вся жизнь впереди, и вдруг она ломается. Пожилые люди спокойней относятся к этому. У них другие проблемы — стресс, социальная изоляция, болезни, но их этим (экономическими последствиями, — прим. ред.) не напугаешь, они привыкли жить скромно. Молодежь к этому относится гораздо чувствительнее», — рассказал врач.

На первое место после пандемии выйдет социальный и внутрисемейный стрессы. Не исключено, что в области возрастёт количество суицидов. Впрочем, основания полагать, что цифра увеличится в разы — нет, полагает Ювенский.

«На первое место выйдет стресс социальный и внутрисемейный, а это двигатели депрессии. Я боюсь, что и количество суицидальной активности возрастет. Она как тень, всегда следует за кризисами. У нас средний уровень суицидальной активности, как в среднем по стране — 19 человек на 100 тысяч населения в год. В соседних регионах дела обстоят так же, чуть хуже ситуация — в Кировской области»

Пока роста обращений за специализированной помощью в области не наблюдается. В стационар стандартно доставляют лиц с тяжёлыми психическими расстройствами, алкогольными психозами и наследственными заболеваниями. Люди не хотят подвергать себя риску заражения, и стараются переждать дискомфорт дома — в тех случаях, когда это возможно.

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