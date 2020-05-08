Рим, , 17:39 — REGNUM Уровень смертности в Италии в марте 2020 года вырос почти на 39% по сравнению с аналогичными показателями прошлых лет на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель Национального института статистики (Istat) Джан Карло Бланджардо.

По его словам, за период с 20 февраля по 31 марта, когда в Италии наблюдалось широкое распространение коронавирусной инфекции, число умерших более чем на 25 тысяч человек превысило обычные показатели.

Бланджардо отметил, что более половины этого прироста произошло в результате летальных исходов пациентов с COVID-19.

Напомним, Италия вошла в число стран, наиболее серьёзно пострадавших от пандемии коронавируса. Согласно последним официальным данным, в стране зафиксировано уже более 215 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч выявленных инфицированных скончались.