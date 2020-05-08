Барнаул, , 17:36 — REGNUM Алтайские «Фронтовые бригады» поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

В одном из дворов Барнаула, где проживает ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Степанович Шевченко, «Фронтовые бригады» провели небольшой концерт, во время которого прозвучали песни военных лет.

Жители двора вышли на балконы с портретами своих ветеранов и со слезами на глазах наблюдали за выступлением артистов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, краевой студенческий отряд «Алтай» взял интервью у ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии 75-летнего Дня Победы.

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