Москва, , 17:31 — REGNUM Меры, которые проводятся в столице РФ администрацией её мэра Сергея Собянина, последовательно и очень жёстко дискриминируют тех самых людей, которые были его единственными надёжными избирателями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 мая заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал новость о том, что в Москве пешеходам рекомендовали носить с собой сфотографированные договоры на аренды жилья или на собственность помещения.

«Традиционно считалось, что Собянина не любят коренные москвичи, которые ценят исторические здания, деревья и прочие маловажные с точки зрения экономики особенности города, а основная поддержка у него была со стороны так называемых новых москвичей, которые приехали из провинции, которым всё, что ни сделаешь, будет хорошо, потому что там, откуда они приехали, всё равно хуже, — сказал Кагарлицкий. — Сейчас выяснилась очень неприятная вещь, что меры, которые проводятся собянинской администрацией, последовательно и очень жёстко дискриминируют тех самых людей, которые были его единственными надёжными избирателями».

Как пояснил эксперт, власти столицы РФ по сути дела создают неравные условия для коренных москвичей, которые живут по прописке и являются собственниками жилья, и теми, которые приехали в Москву сравнительно недавно.

«Создают ситуацию, когда масса новых людей, которые работают в частном секторе, тоже оказываются без работы и государственной поддержки. Мы имеем дело с последовательной дискриминацией людей, относительно новых в Москве и более молодых. У бабушек, как правило, с пропиской всё в порядке. Такие действия Собянина контрпродуктивны, если предположить, что он когда-нибудь ещё собирается баллотироваться в мэры Москвы. Если предположить, что у него другие планы, то всё встаёт на свои места и становится ясно, почему мнение москвичей его больше не волнует», — подытожил социолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее очередные рекомендации московской мэрии вызвали возмущение председателя общественного движения «Гражданская солидарность» Георгия Фёдорова.

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