Эр-Рияд, 8 мая 2020, 17:29 — REGNUM Подтвержденное число случаев COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 35 000, 8 мая сообщает агентство Reuters.
По официальной информации, за сутки в королевстве зафиксирован 1701 новый случай коронавирусной инфекции, общее число с начала эпидемии достигло 35 432.
В настоящий момент Саудовская Аравия снимает ограничения, введенные из-за коронавируса. За последнюю неделю в королевстве регистрировалось в среднем около 1500 новых случаев в сутки.
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