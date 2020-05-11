Москва, , 16:43 — REGNUM Специальный проект ИА REGNUM «Письма с фронта», посвящённый 75-летию Великой Победы, нашёл отклик у жителей России и мира, объединив более 600 тыс. человек. В эти майские дни читатели и слушатели делятся с нами письмами своих родных и близких, приближавших Победу на полях сражений и ковавших её в тылу. Спустя десятилетия после Великой Отечественной войны, послания бережно хранятся в семейных архивах.

В редакцию ИА REGNUM поступило письмо однополчан красноармейца — снайпера Петра Преженникова. Боец погиб 18 июля 1942 года в деревне Новое Рамушево Новгородской области.

Один из участников проекта «Письма фронта», артист театра и кино Олег Пальмов получил отзыв от слушательницы из Санкт-Петербурга. Публикуем его полностью.

«Добрый вечер, Олег Константинович! Прочитала вместе с Вами все письма с фронта со слезами на глазах. Какое было замечательное поколение людей! Спасибо Вам и всей команде проекта «Письма с фронта» за эту очень непростую и важную работу! За то, что через годы мы узнали имена наших погибших героев, кому мы обязаны своей мирной жизнью. У меня находиться дача в пос. Тайцы, обязательно дойду до Братской могилы, в которой захоронен капитан Георгий Антонов. Вечная память погибшим! Крепкого здоровья живым!»

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ИА REGNUM напоминает, что послания фронтовиков были собраны, оцифрованы и расшифрованы сотрудниками ИА REGNUMи волонтёрами движения «Суть времени». Сквозное вещание «Писем с фронта» началось 1 мая и продлилось до праздничного салюта в 22:00 9 мая.

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