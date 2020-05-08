Майкоп, , 17:24 — REGNUM С Днём Победы поздравил фронтовиков глава Адыгеи Мурат Кумпилов 8 мая, общение состоялось по видеоконференцсвязи, сообщили ИА в пресс-службе главы Адыгеи.

Глава Адыгеи поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Пресс-служба главы Республики Адыгея

Всего в регионе сегодня проживает 139 фронтовиков. Каждого глава Адыгеи персонально поздравил с Днем Победы, лично подписав поздравительные открытки. Вместе с подарочными наборами ветеранам их доставили волонтеры, поздравив с 75-летием окончания Великой Отечественной войны. Также те ветераны, которым позволило состояние здоровья, приняли приглашение Мурата Кумпилова и вышли на организованную для них видеоконференцсвязь — в этом фронтовикам помогли волонтёры.

«Для меня большая честь поздравить вас со знаменательным юбилеем — 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, ситуация, в которой мы все сейчас находимся, не позволила лично поздравить каждого из вас. Но никакие трудности не могут помешать нам отметить главный праздник страны, выразить слова глубокой благодарности за все, что вы сделали для Родины. Мы воспитываем наших детей на примерах стойкости духа и несгибаемой воли героического поколения, к которому вы принадлежите», — обратился к ветеранам Мурат Кумпилов.

Во встрече, в частности, приняли участие Валентин Жуков и Владимир Бибичев. Валентин Жуков — участник обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина, обеспечил техническую подготовку ста боевых вылетов. За проявленный героизм получил высокие награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, а также медали «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». После войны Валентин Денисович Жуков продолжал служить Родине в рядах Вооруженных сил и вышел в отставку в звании подполковника. Валентин Жуков является Почётным гражданином города Майкопа. Во встрече также принял участие Владимир Бибичев — участник Сталинградской битвы и боёв на Орловско-Курской дуге, командовал отделением связи при штабе батальона. После войны Владимир Павлович служил в прокуратуре, а с 1958 по 2007 являлся действующим адвокатом. Владимир Павлович награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За воинскую доблесть», другими наградами.

Валентин Жуков и Владимир Бибичев от имени всех ветеранов поблагодарили за поддержку и внимание, а также поздравили всех жителей Адыгеи с праздником и пожелали мирного неба над головой.

«Будущее принадлежит молодому поколению. Всё в ваших руках. Не допустите трагедий, отстаивайте наши великие завоевания. Сохраняйте мир и согласие», — отметил Валентин Жуков.

В ходе общения с ветеранами Мурат Кумпилов заверил, что все намеченные массовые торжества, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войны, обязательно пройдут после победы над пандемией.

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