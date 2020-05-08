Симферополь, , 17:28 — REGNUM Перед введением масочного режима в Крыму жители полуострова негодуют по поводу нехватки масок в аптеках и высокие цены на них, передаёт 8 мая корреспондент ИА REGNUM.

«Я осенью купила коробку медицинских масок: 50 штук за 260 рублей. Недавно смотрела передачу, где говорилось, что отпускная цена с завода 3,50 за маску… Но в аптеке они продаются минимум за 30 рублей и менять их нужно каждые два часа. Купить пришлось, так как скоро нам на госпитализацию в больницу, больных становится всё больше, а «корона» добирается и до больниц и врачей. Как терпеть это?», — пишет корреспонденту ИА REGNUM жительница Симферополя Елена.

Многие обратили внимание на то, что власти республики не имеют чёткой позиции по поводу проблемы.

«Глава Крыма Аксёнов в апреле говорил, что маски здоровым людям не нужны. Зачем нас несколько месяцев убеждали, что ношение масок бесполезно, если с 12 мая все обязаны в них ходить?», — пишут люди социальных сетях.

В целом гражданам непонятны приоритеты властей в разгар пандемии.

«Почему георгиевские ленточки раздают бесплатно, а маски нужно покупать? Потому что за отсутствие ленточек ещё не ввели штрафы?», — иронизируют в соцсетях крымчане.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев заражения SARS-CoV-2. С 12 мая на полуострове вводится обязательный масочный режим в общественных местах.

Об этом: Крымские чиновники обязали граждан носить маски в общественных местах

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