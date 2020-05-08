Барнаул, 8 мая 2020, 17:23 — REGNUM В рамках проекта «Песни, с которыми победили» Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края публикует видео с исполнением песен, посвящённых Великой Отечественной войне.
Так, 8 мая опубликовано видео с песней «Катюша».
Спевший «Катюшу» онлайн-хор объединил исполнителей из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Каменя-на-Оби, Алейска, Благовещенского, Залесовского, Романовского, Баевского и Калманского районов, представителей студенческих отрядов.
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