Москва, , 17:48 — REGNUM В столичном районе Лефортово уничтожают мемориал работникам завода «Серп и молот», погибшим на Великой Отечественной войне. Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook сообщила депутат совета депутатов Лефортово Александра Андреева.

«В Лефортово, на территории бывшего завода «Серп и молот», под прикрытием карантина уничтожают мемориал сотрудникам завода, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Мемориал находится на территории, отведенной под реновацию», — написала муниципальный депутат.

По её словам, мемориал представляет из себя стелу с Вечным огнём, по бокам которого расположены доски с фамилиями погибших. Сзади мемориал обрамляли 14 голубых елей, однако в марте началась вырубка этих деревьев, заявила Андреева.

«Делается это тайно и постепенно — видимо, затем, чтобы это было не очень заметно. На фотографиях видно, как постепенно исчезают голубые ели. К 6 мая из 14 голубых елей осталось 6. Мемориал находится на территории, отведенной под реновацию», — отметила депутат.

Ранее Андреева обнаружила тендер, включавший в себя снос памятника. После того, как информация была обнародована, Собянин пообещал сохранить мемориал. Тем не менее мемориал до сих пор не включен в официальный перечень памятников погибшим на Великой Отечественной войне.

«Видимо, Собянин всё-таки решил уничтожить его для принудительного переселения жителей малоэтажных домов Лефортово в бетонное гетто на пересечении двух магистральных трасс на химическом полигоне», — подытожила муниципальный депутат.

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