Калуга, , 18:07 — REGNUM К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в муниципальных образованиях проведена актуализация воинских захоронений, сообщили 8 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Вечный огонь на территории мемориального комплекса «Зайцева Гора» в Барятинском районе Калужской области Admoblkaluga.ru

Приведены в порядок 43 крупных военных мемориала. В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы» в 2019 году проведены ремонтные работы на 45 воинских захоронениях. В 2020 году будут отремонтированы еще 128. На местах братских захоронений останков воинов, погибших в минувшую войну на территории региона, установлены 33 мемориала «Вечный огонь», 15 из них — с круглогодичным горением огня.

К федеральным акциям в Год Памяти и Славы присоединись все 26 муниципальных образований Калужской области.

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