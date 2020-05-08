Москва, , 17:13 — REGNUM В Москве аннулируются цифровые пропуска, не прошедшие проверки. Об этом рассказал глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире телеканала «Москва 24».

«Те, у кого аннулируются пропуска, — это те люди, которые заказывали себе рабочие пропуска и не прошли проверки по системе ФНС, Пенсионного фонда, а также системам МВД», — сказал он.

Лысенко описал ситуации, когда гражданин при оформлении пропуска вбивал неверные цифры. Тем, кто указывал другого работодателя, предложили «пройти на сайт i. moscow и доказать, что они действительно являются работниками того или иного работодателя».

При этом поданная работодателем информация также проверяется федеральными информационными системами.

Как сообщало ИА REGNUM, пешеходам Москвы рекомендовали носить при себе документы, подтверждающие место проживания.