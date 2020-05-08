Барнаул, , 17:10 — REGNUM Интервью с ветеранами Великой Отечественной войны опубликовал 8 мая краевой студенческий отряд «Алтай» в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Маркович Белоконь:

«Война началась, отца забрали в 41-м году. И меня в 43-м забрали тоже. Отец погиб в Ленинграде, а я в 43-м году тоже туда попал. В Прибалтике был. В 44-м году я был раненый в ногу».

Ветеран рассказал, что после госпиталя попал на 1-й Украинский фронт. Участвовал в освобождении Чехословакии.

Также опубликованы интервью с ветеранами Великой Отечественной войны Иваном Геннадьевичем Овсянниковым, Ефимов Ивановичем Дедовым, Павлом Ивановичем Кациным, Антоном Дмитриевичем Звягинцевым.

Ветеран Великой Отечественной Иван Фролович Сарычев:

«Во время войны был ранен: первый раз, второй, третий, — четыре раза. Пулевое и осколочное».

Ветераны рассказали, как они узнали об окончании войны.

Белоконь «Со всех орудий стреляли. Вот в Чехословакии для меня война закончилась».

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