Барнаул, 8 мая 2020, 17:10 — REGNUM Интервью с ветеранами Великой Отечественной войны опубликовал 8 мая краевой студенческий отряд «Алтай» в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте».
Рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Маркович Белоконь:
Ветеран рассказал, что после госпиталя попал на 1-й Украинский фронт. Участвовал в освобождении Чехословакии.
Также опубликованы интервью с ветеранами Великой Отечественной войны Иваном Геннадьевичем Овсянниковым, Ефимов Ивановичем Дедовым, Павлом Ивановичем Кациным, Антоном Дмитриевичем Звягинцевым.
Ветеран Великой Отечественной Иван Фролович Сарычев:
Ветераны рассказали, как они узнали об окончании войны.
Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске ветеранов поздравили концертом на автовышке