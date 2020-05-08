Москва, , 17:03 — REGNUM В Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации поздравили с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 100-летнего ветерана Героя Советского Союза Алексея Прохоровича Волошина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Для ветерана записали на видео и показали импровизированный парад. Продемонстрировали видеопоздравление от имени директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова и личного состава парадного расчета Отдельной орденов Жукова, Ленина, и Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Также военнослужащие возложили возложили цветы к Мемориалу павшим воинам-дзержинцам и выпустили в небо десятки воздушных шаров в форме числа 75.