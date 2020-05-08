Душанбе, , 17:03 — REGNUM Новое здание республиканского медицинского колледжа в Душанбе переоборудовано под временный медицинский госпиталь на 500 койко-мест для пациентов с диагностированным COVID-19 и 150 мест для медицинского персонала, сообщает национальное информационное агентство «Ховар».

Временно исполняющим обязанности главврача был назначен Турахон Шарифзода,ранее занимавший должность заместителя главного врача душанбинской инфекционной больницы на Зарафшоне.

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Кроме того, в стране продолжается своеобразный флешмоб по вкладу в борьбу с коронавирусом среди чиновников и предпринимателей. Так, бизнесменМабатшо Бахтибеков из города Хорог Горно-Бадахшанской автономной области предложил использовать здание своей гостиницы «Зафар» в качестве временной больницы для больных COVID-19.

«Гостиница расположена рядом с больницей, и я подумал, что нашим медикам будет удобно разместить здесь больных, если в самой больнице будет не хватать мест», — отметил предприниматель, добавив, что из-за закрытых границ между странами в гостинице все равно нет постояльцев.

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