Москва, , 17:03 — REGNUM В Москве для перемещения по городу пешком рекомендуется носить паспорт с регистрацией. Об этом заявил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков, передаёт 8 мая «Интерфакс».

"Сейчас пешеходам нужно носить с собой паспорт, либо хотя бы его копию, сфотографированную на телефон», — сказал Данчиков.

По его словам, сотрудники полиции могу спросить адрес проживания, поскольку в условиях ограничений можно выходить только в ближайший магазин или около дома вынести мусор и гулять с животными.

Иногородним Данчиков советует сфотографировать договор аренды. Ещё вариант — сфотографировать документы на собственность помещения. Чиновник напомнил, что пешеходов, находящихся далеко от дома, могут привлечь к административной ответственности.

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