Москва, , 17:01 — REGNUM Поставки аппаратов искусственной вентиляции лёгких за рубеж начнутся тогда, когда Россия обеспечит поставки для внутреннего использования. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе выступления на Уральском приборостроительном заводе.

«Как только будут обеспечены поставки для внутреннего использования в России, мы начнем отгрузки по тем заявкам, которые есть у коллег из-за рубежа», — сказал Мантуров.

По его словам, в апреле производство КРЭТ Ростеха увеличило производство аппаратов ИВЛ в 10 раз.