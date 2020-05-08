Белгород, , 17:01 — REGNUM Ученики 9 и 11 классов вернутся к очному обучению в Белгородской области. Досрочно заканчивать учебный год в регионе не планируют, сообщили 8 мая в пресс-службе губернатора и правительства.

Согласно постановлению губернатора Белгородской области от 8 мая, с 12 мая ученики 1 — 8 и 10 классов региона продолжат обучение в дистанционном режиме. Образовательный процесс для учащихся 9 и 11 классов в первую неделю после майских каникул также пройдёт в электронном виде, а с 18 мая они перейдут на очную форму обучения с соблюдением социального дистанцирования и санитарных норм.

«Важно обеспечить школьникам возможность завершить процесс обучения и не перегружать их на следующий учебный год. С 12 по 15 мая во всех школах, учреждениях дополнительного образования региона сохраняется дистанционная форма обучения. Вместе с тем, продолжают работу «дежурные группы», функционирующие в детских садах. О том, как образовательные организации будут работать с 18 мая, мы сообщим дополнительно. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе», — пояснила начальник департамента образования Белгородской области Елена Тишина.

После 12 мая опубликуют официальные решения Министерства просвещения РФ об уточнённых датах проведения ЕГЭ и ОГЭ.