Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM Свердловская прокуратура проверяет информацию о 90-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны, которую якобы бросили у дома, хотя у женщины диагностировали COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре выяснят, достоверной была ли информация журналистов, сообщивших об инциденте. Кроме того, будет оценено, как оказывалась медицинская помощь женщине.

Наконец, надзорное ведомство проверит, как тщательно исполняются санитарно-эпидемиологические меры по профилактике коронавируса в медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местных СМИ указали, что женщину доставили скорой помощью к подъезду собственного дома, но у пенсионерки не оказалась ключей, и женщина не смогла попасть домой. За некоторое время до инцидента женщину госпитализировали в госпитале ветеранов войн, где нашли коронавирус.

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