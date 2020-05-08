Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM В Екатеринбурге 90-летняя женщина с подтверждённым коронавирусом оказалась брошена на улице. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, коронавирус у неё был подтверждён 7 мая. При этом у неё деменция, гипертония и другие проблемы со здоровьем. Перед этим, по её словам, она находилась в госпитале ветеранов войн. Выписывать её собирались 2 мая, но перенесли это на послепраздничные дни. А позднее сообщили о том, что пожилая женщина является носительницей коронавируса. Её перевели в одну из городских больниц.

Затем, по словам внучки, вдову ветерана Великой Отечественной войны оставили у её дома, не проверив, есть ли у неё ключи от квартиры и имеется ли кто-то дома. Её случайно увидела жительница дома напротив. По словам очевидицы, пожилую женщину с опасной инфекцией привезли на машине скорой помощи и оставили на улице у дома.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по поводу этой информации начата проверка. Предстоит выяснить, насколько достоверны размещённые сведения, и дать качеству оказания вдове ветерана войны правовую оценку.

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