Казань, , 16:41 — REGNUM В Казани 9 мая жители смогут принять участие во всероссийской акции, посвященной 75 — летию Победы в Великой Отечественной войне, спев двором песню «День Победы» Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Горожане смогут взять в руки фотографии с портретами своих близких и родных, принимавших участие в боевых действиях или в тылу, выйти с ними на балкон или встать к окну, исполнить одну из самых известных песен. Акция начнется после минуты молчания, начало которой объявлено в 19:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах 8 мая с одного из многоквартирных домов прозвучал призыв спеть песню «Смуглянка»: женщина с микрофоном обращалась к соседям и редким прохожим спеть песню «всем двором» и присоединиться к всероссийской акции.

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