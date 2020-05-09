Стокгольм, , 09:13 — REGNUM Центральные власти Швеции в лице правительства крайне недовольно темпами тестирования, проводимого в целях контроля над распространением коронавирусной инфекции в обществе. Правительство возлагает вину за недостаточные объемы тестирования на представителей региональных властей. Об этом 8 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что центральные власти Швеции ранее поставили целевые показатели тестирования населения на коронавирус в 100 000 проводимых анализов в неделю. Однако, как оказалось 8 мая, на прошлой неделе было проведено всего лишь 29 тысяч таких тестирований. В этой связи с соответствующим заявлением выступила министр по социальным вопросам Швеции Лена Хелленгрен. Во время пресс-конференции, созванной в тот же день, политик обратила внимание на ответственность, возложенную на местные власти.

«Регионы должны увеличить темпы тестирования», — заявила министр Хелленгрен, добавив, что приоритет при проведении тестов на коронавирус, прежде всего, должен отдаваться медицинскому персоналу, а также тем, кто занят в социально значимых видах деятельности.