Стокгольм, , 09:19 — REGNUM Сотрудников больницы Каролинского университета в Стокгольме предупреждают, что они могут работать, даже если у них выявлен положительный результат теста на коронавирус. О тревожной новости 8 мая со ссылкой на издание Dagens Juridik, журналистам которого удалось раздобыть внутреннюю служебную документацию больницы, сообщила шведская газета Aftonbladet.

Во внутреннем программном документе, который был разослан многим сотрудникам Каролинской больницы, указано, что врач может работать, даже если у него был положительный результат теста на коронавирус, но не проявляются симптомы инфекции. Тогда персонал «не считается заразным».

«Если у человека, у которого взяли пробу, полностью отсутствуют симптомы заболевания, то такой человек не считается заразным, несмотря на наличие вирусной РНК», — говорится в документе.

Свой комментарий дал государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. По его словам, такие рекомендации вряд ли найдут какую-либо поддержку со стороны Агентства общественного здравоохранения, главного ведомства, отвечающего за контроль над эпидемиологической ситуации в Швеции.