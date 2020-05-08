Казань, , 16:38 — REGNUM Парк «Черное озеро» в Казани начали готовить к открытию летнего сезона. Залитый зимой каток сейчас заполнили водой. После окончания сезона воду из чаши откачали, дно водоема очистили от мусора. Наполнят озеро к 18 мая, новыми обитателями его не населят, сообщает пресс-служба дирекции парков и скверов.

Республиканское главное инвестиционно-строительное управление опубликовало тендер на сайте госзакупок на проведение «мероприятий по формированию современной городской среды» в казанском парке «Черное озеро». Сумма контракта не превысит 75 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все общественные пространства Казани, в том числе парки и скверы начали обрабатывать от клещей и грызунов.

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