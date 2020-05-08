Ростов-на-Дону, , 16:18 — REGNUM В Ростовской области на территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» состоялась церемония возложения гирлянды Славы к Вечному огню. По словам донского губернатора Василия Голубева, «это была самая необычная церемония».

«Традиционно в майские дни у Самбекских высот собираются сотни и даже тысячи людей — отдают почести, возлагают цветы, салютуют подвигу защитников Родины. На этот раз было не так, хоть и торжественно, но очень малолюдно. Сейчас здесь почти никого нет», — написал глава региона в Instagram.

Губернатор выразил уверенность, что «всё вернётся к нормальной жизни», и встреча с ветеранами на территории музея в Неклиновском районе состоится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее на территории музея в преддверии 75-летия Великой Победы прошла церемония захоронения останков солдат, павших в боях на Миус-фронте в 1943 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области предадут земле 60 безымянных героев