Воронеж, , 16:18 — REGNUM Вечный огонь вновь зажегся на площади Победы в Воронеже 8 мая, сообщили в пресс-службе губернатора Воронежской области.

Площадь Победы в Воронеже Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Огонь доставили с площадки «Музея-диорамы»: от пламени Вечного огня был зажжен факел, затем огонь переместили в специальную колбу, которую разместили на бронетранспортере. Кортеж, включавший спецавтомобиль «Рысь», проследовал по маршруту: Ленинский проспект — мост ВОГРЭС — ул. 20-летия Октября — ул. Кирова — проспект Революции — площади Победы. На конечной точке маршрута курсанты ВУНЦ ВВС «Военно — воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» прошли с колбой торжественным шагом к Могиле Неизвестного Солдата, где состоялось зажжение Вечного огня.

Реконструкция мемориального комплекса «Площадь Победы» в Воронеже началась в конце июня 2020 года. В рамках реконструкции заменено плиточное покрытие, устроен переливной фонтан, проведена очистка самого памятника, а также 42-метровой стелы.